Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 29,6K прочтений Сегодня Кирилл Стрельников Вопреки ожиданиям, для недавнего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский выбрал внешне совершенно нелогичную тему.
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