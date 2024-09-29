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Добрый Мир

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Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям

Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 29,6K прочтений Сегодня Кирилл Стрельников Вопреки ожиданиям, для недавнего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский выбрал внешне совершенно нелогичную тему.

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