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Вцепившуюся в украинский флаг Ахеджакову отправили лечиться к психиатру

Вцепившуюся в украинский флаг Ахеджакову отправили лечиться к психиатру

Советская актриса Лия Ахеджакова после начала СВО отвернулась от России и к удивлению многих бывших поклонников наговорила гадостей с три короба в адрес той страны, которая дала ей все – славу, деньги, поклонников, имя в кино.

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Комментарии
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Александр Смолянинов
Она родом из Днепропетровска любит Украину. Сегодня за такие публичные антироссийские заявления надо как минимум лишить её звания народной артистки и лишить доплаты к пенсии. Она совсем не бедная и так обойдётся..
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3 час.
ТШ
Татьяна Шаблий
У кого есть родственники в возрасте 80-90 лет. Понаблюдайте за ними,увидите очень странные вещи в поведении .Стараемся,чтобы  меньше людей это заметили.Ахеджаковв в окружении&quot;друзей&quot; над ней хихикают,никто не сдерживает её и вот результат.  Конечно, ей нужен психиатр.
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2 час.
Кошмар
Наркоманка, однако.
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1 час.

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