Вцепившуюся в украинский флаг Ахеджакову отправили лечиться к психиатру

Она родом из Днепропетровска любит Украину. Сегодня за такие публичные антироссийские заявления надо как минимум лишить её звания народной артистки и лишить доплаты к пенсии. Она совсем не бедная и так обойдётся..

ТШ

Татьяна Шаблий

У кого есть родственники в возрасте 80-90 лет. Понаблюдайте за ними,увидите очень странные вещи в поведении .Стараемся,чтобы меньше людей это заметили.Ахеджаковв в окружении"друзей" над ней хихикают,никто не сдерживает её и вот результат. Конечно, ей нужен психиатр.