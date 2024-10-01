Победитель и призеры были названы через 10 часов нешуточной борьбы

В конце сентября на трассе Картинг Центра «Игора Драйв» прошел финальный этап серии сезона 2024 года, в котором за первые три строчки турнирной таблицы боролся 61 пилот команд из Санкт-Петербурга, Казани, Твери и других российских городов.