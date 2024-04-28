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El País: ВС РФ развиваются ударными темпами с 2022 года

El País: ВС РФ развиваются ударными темпами с 2022 года

Вооруженные силы Российской Федерации развиваются ударными темпами. Военным России удалось совершить качественный скачок в сравнении с уровнем, на котором они находились в момент начала конфликта на Украине.

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