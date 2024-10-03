Комик Алексей Щербаков потерял миллионы из-за друга

Комик Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего давнего армейского друга. Как сообщает Telegram-канал Shot, по предварительным данным, он мог инвестировать около 100 млн рублей, а кроме стендапера денег лишились еще 19 человек.