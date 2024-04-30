Рогов заявил о незначительных очагах сопротивления ВСУ в Работино

В селе Работино Запорожской области остаются отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов ТАСС.
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