Ямальские предприятия передали больше сотни автомобилей для нужд СВО

Предприятия Ямала предоставили более 100 автомобилей для нужд СВО. Участие в отправке гуманитарной помощи приняли также представительства региона в Санкт-Петербурге и Тюмени, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
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