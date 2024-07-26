ФСБ: обвиняемого в подрыве машины Серебрякова доставили из Турции в РФ

Для начала оторвать уроду ноги по самые яйца, а потом разговоры разговаривать. Эта тварь всех сольёт.

Надежда

Как же легко и непринужденно эта недоланная жертва ЕГЭ рассказывает о том, как он продавался сбушникам, предлагая им за деньги и гражанство кого-нибудь в России убить!((😱