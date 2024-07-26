Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве с двумя ранеными Евгений Серебряков, ранее задержанный в турецком Бодруме, был доставлен в Россию в Следственный комитет.
ФСБ: обвиняемого в подрыве машины Серебрякова доставили из Турции в РФ
Комментарии
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Алексей Камышов
Для начала оторвать уроду ноги по самые яйца, а потом разговоры разговаривать. Эта тварь всех сольёт.
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15 час.
Надежда
Как же легко и непринужденно эта недоланная жертва ЕГЭ рассказывает о том, как он продавался сбушникам, предлагая им за деньги и гражанство кого-нибудь в России убить!((😱
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12 час.
Валентина смольникова
Вернуть для таких сволочей смертную казнь.
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12 час.
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