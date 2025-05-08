День 9 мая в истории

День Победы. Фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину ранним утром 22 июня 1941 года. На фронте, который простирался от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в разное время сражались от 8 до 12 миллионов человек, применялось от 5 до 20 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, от 150 до 320 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 тысяч самолетов.