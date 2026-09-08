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Председателя челябинского отделения «Яблока» сняли с выборов в Госдуму

Председателя челябинского отделения «Яблока» сняли с выборов в Госдуму

Сняли с выборов в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу из-за граффити Бэнкси и цитаты Сахарова председателя челябинского отделения «Яблока» Ярослава Щербакова, об этом 8 сентября сообщили в региональном отделении «Яблока».

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