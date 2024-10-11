Прогноз погоды в Крыму на 11 октября

Прогноз погоды в Крыму на 11 октябряВ Симферополе +25 и малооблачноВ Севастополе +23 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +23 и небольшой дождьВ Черноморском +25 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +26 и небольшой дождьВ Ялте +23 и облачно с прояснениямиВ Алуште +23 и небольшой дождьВ Керчи +2.
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