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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таварес сыграет за сборную Канады на ЧМ-2024. Форвард «Торонто» выступит на турнире впервые за 12 лет – у него еще нет медалей ЧМ

33-летний нападающий, представляющий «Торонто», принял приглашение национальной команды сыграть на турнире.

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