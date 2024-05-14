Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    такой фильтр ставит мама)) чем больше разводов тем больше таких странных мальчиков выходит в мир.«Мужской фильтр»,...
  • ММ
    "Что касается плохой и хорошей энергетики, которую мы излучаем, на самом деле — это наши эмоции."- Энергетика это объ...Никакой магии: у ...

Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?

Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?

Здравствуйте, Морена. Просьба осветить животрепещущий вопрос. Почему наши женщины проявляют такое неистовое рвение выставить напоказ "прелести" своей фигуры, путешествуя особенно по мусульманским регионам страны? Прелести я не случайно взяла в кавычки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх