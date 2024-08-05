Ракеты стерли в пыль нацистов и склады с БК: Карта специальной военной операции на Украине на 5 августа 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни, в зоне специальной военной операции активизировались военные действия.
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