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Ракеты стерли в пыль нацистов и склады с БК: Карта специальной военной операции на Украине на 5 августа 2024 года

Ракеты стерли в пыль нацистов и склады с БК: Карта специальной военной операции на Украине на 5 августа 2024 года

Ракеты стерли в пыль нацистов и склады с БК: Карта специальной военной операции на Украине на 5 августа 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни, в зоне специальной военной операции активизировались военные действия.

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