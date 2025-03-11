Японский оператор SKY Perfect JSAT заказал спутник у Thales Alenia Space для замены устаревших аппаратов услуг связи

Европейский производитель Thales Alenia Space объявил о заключении контракта с японской компанией SKY Perfect JSAT на создание спутника JSAT-32, предназначенного для предоставления услуг широкополосной связи и телевещания в Ku- и Ka-диапазонах над Японией и прилегающими регионами.
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