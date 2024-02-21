Русская весна
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Русская весна

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В Германии забили тревогу из-за российского оружия

В Германии забили тревогу из-за российского оружия

Эффективное применение российскими военными планирующих авиабомб дает армии возможность планомерно продвигаться вперед, заявил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger на канале Das Erste.

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ИП
Игорь Петров
От германии останется только ядерная пыль...
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