Олег Стародубцев Похоже, что беспредел мигрантов не просто так активно пиарится многими каналами информации - хотят вызвать всплеск русского национализма.
О пользе русского национализма для госдепа США
Комментарии
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М
ММ
И там тоже опиум. Только задумайтесь над простейшим вопросом: Почему мулла в России читает одну и ту же молитву, что и в какой-нибудь ИГИЛ, а в результате российские мусульмане идут пить чай, а в ИГИЛ идут резать неверных?
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10 час.
НК
НС Крокодилов
Потому что Алах никого не велел резать, его слово - для всех мусульман. А вот помимо молитвы имам ещё и проповедует, но у нас он проповедует веротерпимость, дружбу, доброту, а там где-то в ИГИЛ тамошний имам призывает резать.
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8 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Не надо далеко ходить посмотрите НОВОСТИ и всё станет ясно!!! фамилии преступников говорят о их принадлежности к нации.
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6 час.
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