О пользе русского национализма для госдепа США

М ММ И там тоже опиум. Только задумайтесь над простейшим вопросом: Почему мулла в России читает одну и ту же молитву, что и в какой-нибудь ИГИЛ, а в результате российские мусульмане идут пить чай, а в ИГИЛ идут резать неверных?

НК НС Крокодилов Потому что Алах никого не велел резать, его слово - для всех мусульман. А вот помимо молитвы имам ещё и проповедует, но у нас он проповедует веротерпимость, дружбу, доброту, а там где-то в ИГИЛ тамошний имам призывает резать.