Министерство Японии сообщило: число пожилых достигло 36,24 млн

Министерство Японии сообщило о росте числа граждан в возрасте 65 лет и старше до 36,24 млн человек, что составляет 29,6% населения.
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