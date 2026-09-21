У Трампа дела не очень, отворачивается народ от Трампа

32% - вот рейтинг одобрения Трампа в США.И динамика отрицательная, было 35%, рейтинг падает.Без надежд на восстановление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пересмотр оборонн...
- Трамп раскритиков...
- Европе указали на...
я бы не путал - Путина, как реального лидера нации и ведущей партии с Трампом, как ставленником от кукловодов. вся внутренняя "борьба" республиканцев и демократами ничего не стОит, ибо над ними те самые, которые контролируют глобальное бабло и этих петушков. можно не сильно привирая сказать, - там не выборы, там назначения. как? - для этого и существуют технологии... России не с трапами/мерцами и пр. шелупонью борется, но с кукловодами, оседлавшими действительно глобальные бабки, навязавшие практически всем (и России тоже) всю эту парашу с т.н. "либеральной демократией" и пожинающие плоды контроля через резаную и крашеную бумагу. этот уровень требует фформулирования идеи, "способной овладеть массами", объединить не согласные с линией гегемона страны в единый кулак (БРИКС, например), способный выбить если не все зубы у паразитов, то хотя бы поставить его на соответствующее место. это позволит строить что-то там альтернативное в отдельно взятой группе стран внутри системы сдержек и противовесов двух полюсов. и никакой многополярности! ибо многополярность присуща отношениям равных, а какое равенство в этом мiре, выстроенном под кучку паразитов?
Проблемой у Трампа возможно уже скоро станет:...- если как-то, поднимаясь по трапу в салон спец. самолета, "возраста для" чудо-фантазеру придется заспотыкаться, а лесенка грохнется, переломившись, тогда тем, кто из 17 % поддерживает это чудо-янки, придётся скопом броситься здороваться с кем-то из воздуха сотканным. Короче, что ни президент в Штатах, то и остаётся воскликнуть " Чудны Твои дела, Господи!" Хотя какие чудеса, одна потеха с вылупленными от удивления глазами на деяния и высказывания Дональда Дормидоновича!
У Трампа в декабре очень серьёзные проблемы. Возможно летальные.