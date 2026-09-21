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Спички - не игрушка

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У Трампа дела не очень, отворачивается народ от Трампа

У Трампа дела не очень, отворачивается народ от Трампа

32% - вот рейтинг одобрения Трампа в США.И динамика отрицательная, было 35%, рейтинг падает.Без надежд на восстановление.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

я бы не путал - Путина, как реального лидера нации и ведущей партии с Трампом, как ставленником от кукловодов. вся внутренняя "борьба" республиканцев и демократами ничего не стОит, ибо над ними те самые, которые контролируют глобальное бабло и этих петушков. можно не сильно привирая сказать, - там не выборы, там назначения. как? - для этого и существуют технологии... России не с трапами/мерцами и пр. шелупонью борется, но с кукловодами, оседлавшими действительно глобальные бабки, навязавшие практически всем (и России тоже) всю эту парашу с т.н. "либеральной демократией" и пожинающие плоды контроля через резаную и крашеную бумагу. этот уровень требует фформулирования идеи, "способной овладеть массами", объединить не согласные с линией гегемона страны в единый кулак (БРИКС, например), способный выбить если не все зубы у паразитов, то хотя бы поставить его на соответствующее место. это позволит строить что-то там альтернативное в отдельно взятой группе стран внутри системы сдержек и противовесов двух полюсов. и никакой многополярности! ибо многополярность присуща отношениям равных, а какое равенство в этом мiре, выстроенном под кучку паразитов?

Профиль пользователя Ксения Фотина
Ксения Фотина

Проблемой у Трампа  возможно уже скоро станет:...- если как-то, поднимаясь по трапу в салон  спец. самолета, "возраста для" чудо-фантазеру придется  заспотыкаться, а лесенка  грохнется, переломившись, тогда тем, кто из 17 % поддерживает это чудо-янки, придётся скопом броситься здороваться с кем-то из воздуха сотканным. Короче, что ни президент в  Штатах, то и  остаётся воскликнуть " Чудны Твои дела, Господи!" Хотя какие чудеса, одна потеха с вылупленными от удивления глазами на деяния и высказывания Дональда Дормидоновича!