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Европа переходит к плану Б: поскольку свои склады пусты, оружие для Украины будут покупать в США

Европа переходит к плану Б: поскольку свои склады пусты, оружие для Украины будут покупать в США

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет, что Европа готовится закупать оружие у США для продолжения военной помощи Украине, поскольку у Трампа не намерены возобновлять открытую при Байдене благотворительную «лавочку».

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