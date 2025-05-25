Европа переходит к плану Б: поскольку свои склады пусты, оружие для Украины будут покупать в США

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет, что Европа готовится закупать оружие у США для продолжения военной помощи Украине, поскольку у Трампа не намерены возобновлять открытую при Байдене благотворительную «лавочку».
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