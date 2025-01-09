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Первая победа в Новом году.

Первая победа в Новом году.

С радостного события стартовал Новый год в семье Рак, проживающей в пос. Глуша. В канун Нового года родители-воспитатели и воспитанники детского дома семейного типа приняли предложение Могилевского областного отделения РОО ´Белорусский детский фонд´ об участии в ежегодном фотоконкурсе ´Зимние забавы´.

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