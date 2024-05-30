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Закон, порядок, государство

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На полигонах в Бурятии и Забайкалье прошла тренировка с военными инженерами по проделыванию проходов в минных заграждениях

На полигонах в Бурятии и Забайкалье прошла тренировка с военными инженерами по проделыванию проходов в минных заграждениях

Для обезвреживания мин иностранного производства, инженеры применяли беспилотные летательные аппараты (БПЛА) квадрокоптерного типа с подвешенной к ним взрывчаткой.

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