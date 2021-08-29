Под Орлом женщина на иномарке сбила трёхлетнего ребёнка

Вчера, примерно в 17:45, в посёлке городского типа Верховье произошло ДТП. Водитель – женщина 1998 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигалась по улице Пионерская и в районе 13 дома допустила наезд на пешехода – ребёнка 3 лет.