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Под Орлом женщина на иномарке сбила трёхлетнего ребёнка

Под Орлом женщина на иномарке сбила трёхлетнего ребёнка

Вчера, примерно в 17:45, в посёлке городского типа Верховье произошло ДТП. Водитель – женщина 1998 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигалась по улице Пионерская и в районе 13 дома допустила наезд на пешехода – ребёнка 3 лет.

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