По всей территории Украины экстренные отключения света

Директор компании Yasno, входящей в украинский холдинг «Донбасская топливо-энергетическая компания» (ДТЭК), Сергей Коваленко сообщил, что экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины.
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