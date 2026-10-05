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Нижегородская правда

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Дзержинский театр драмы открыл 80‑й театральный юбилейный сезон

Дзержинский театр драмы открыл 80‑й театральный юбилейный сезон

Глава Дзержинска Михаил Клинков назвал открытие юбилейного сезона театра драмы событием, которое ждали.

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