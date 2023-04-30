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Худрука сняли за поддержку СВО

Худрука сняли за поддержку СВО

Недавно мы узнали удивительную весть.   На второй год СВО и на девятый год донбасской войны в России будет поставлен первый полноценный спектакль о происходящем.

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