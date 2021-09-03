Путин: На Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса

"Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников", - пояснил президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников", - пояснил президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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