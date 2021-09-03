Российская газета

17 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Это дело хорошееЗачем нужно начин...
  • Ивановна
    Божечки куда же вы лезете?В списки невыездн...
  • Ивановна
    Мне тоже вот интересно зачемЗачем владельцы т...

Путин: На Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса

"Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников", - пояснил президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх