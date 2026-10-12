Двойное мошенничество цыганок с маткапиталом

В Свердловской области две цыганки получили маткапитал за несуществующего ребёнка и обналичили его под видом строительства домаПо версии следствия, в 2017 году жительница Перми заявила, что родила вне больницы.
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Запретить роды вне роддома. Особенно лицам цыганской национальности. В крайнем случае роженицу на экспертизу на предмет ее родов.