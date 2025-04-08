В ГИБДД назвали предварительную причину самого массового ДТП в Брянске

Известно точное число машин участников столкновения.Вчера вечером, 7 апреля, на территории Брянска, на путепроводе, расположенном в Фокинском районе, произошло самое массовое ДТП в истории города, в котором пострадало 15 автомобилей.
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