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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Он видел футбол в лучшем случае с Останкинской телебашни. Все, что я говорил, произошло – по Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну, теперь Слуцкий»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера « Шанхай Шэньхуа ».

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