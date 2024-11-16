Сараевскую многодетную мать лишили родительских прав

У женщины пять детей. Ранее местную жительницу уже ограничивали в родительских правах. Детей она игнорировала: алименты не платила, материально не помогала, здоровьем не интересовалась и никак не пыталась улучшить условия их жизни.
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