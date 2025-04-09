Валерий Залужный, который ранее занимал пост главнокомандующего ВСУ, а теперь является послом Украины в Великобритании, сделал заявления, что подтверждают участие Америки в конфликте на Украине с самого начала специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии