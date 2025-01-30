Разработчики ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 показали новые скриншоты Компания Nixxes Soft...

Разработчики ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 показали новые скриншотыКомпания Nixxes Software наконец-то представила представила подробности о Marvel’s Spider-Man 2 для ПК всего за один день до запуска 30 января 2025 г, а также опубликовала новые скриншоты, в том числе в ультрашироком разрешении.