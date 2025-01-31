Управляющие компании ждут штрафы до 300 тыс. рублей за сугробы и сосульки

Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны убираться оперативно по мере необходимости. За несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований Управляющим компаниям грозит административный штраф до 300 тыс.
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