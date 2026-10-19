40-летняя Анна Хилькевич едва не потеряла младшую дочь, пока боролась за жизнь отца. Звезда «Универа» и победительница шоу «Ставка на любовь» рассказала об этом Надежде Стрелец: беременность шла на фоне кровотечений и угрозы выкидыша, а отца актриса потеряла в 2024 году.