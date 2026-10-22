“The White House is using federal disaster relief as leverage while Republicans fight to keep power in Washington, with President Trump saying on one occasion that voting for Democrats could mean less money for states,” the New York Times reports.
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