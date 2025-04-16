В зону СВО начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник»

В зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник», при помощи которых можно увеличить боевой радиус разведывательного или ударного беспилотника, а также повысить скрытность позиции операторов.
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