Генетическая экспертиза помогла установить подозреваемого в убийстве таксиста, совершённом в Мошковском районе в ноябре 2014 года — его профиль совпал со следами с места преступления, после чего 34-летнего жителя Читинской области этапировали в Новосибирск и предъявили обвинение в разбое и убийстве по предварительному сговору.