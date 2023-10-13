В КНДР отреагировали на визит американского атомного авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США прибыла в порт Пусан (Южная Корея). В КНДР негативно отреагировали на визит американского атомного авианосца USS Ronald Reagan и сопровождающих его кораблей в Южную Корею.
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