Юрий Ильинов

17 ключевых объектов ВПК, штабы и десятки иностранных специалистов: МО РФ подвело итоги ответных ударов по Украине Министерство обороны РФ подвело итоги работы ВКС РФ, Черноморского флота и расчетов ударных БПЛА за минувшие 4 дня. Комбинированные удары по различным целям на территории Украины наносились с 25 ноября в ответ на применение ВСУ западных ракет для атак вглубь России. В понедельник 25 ноября расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили в Сумской области 2 пусковые установки MLRS и три ПУ HIMARS, применяющих баллистические ракеты ATACMS. Вместе с машинами было уничтожено и до 30 обученных специалистов из состава расчетов этих установок. Также в этот день ракетный удар был нанесен по штабу ГУР в Харькове, в результате чего было ликвидировано до 40 иностранных специалистов, в основном из США. На протяжении 25 и 26 ноября уделялось внимание и Одесской области. Здесь расчетами ОТРК «Искандер» были уничтожены две ПУ баллистических ракет «Гром-2», а также пусковая установка и заряжающая машина комплекса «Нептун». Кроме того, были нанесены удары по пунктам размещения специалистов, в том числе и иностранных, обеспечивающих применение сложных систем вооружения. Ударом ракеты «Искандер» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов – сообщает МО РФ. Сегодня российская армия нанесла наиболее массированный комбинированный удар, применив 90 ракет и 100 БПЛА «Герань-2». Существенный ущерб был нанесен ряду важных объектов военной и энергетической инфраструктуры противника. Минобороны сообщает, что сегодня были успешно поражены 17 ключевых объектов ВПК Украины. Оборонное ведомство подчеркивает, что ВС РФ уделяют особое внимание перемещению и расположению западного дальнобойного оружия и продолжат его уничтожение. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение – резюмирует Минобороны РФ.