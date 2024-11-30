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Медведев о Нино в числе кандидатов в символическую сборную ФИФА: «Гордость должны испытывать не только болельщики «Зенита», но и все, кто болеет за отечественный футбол»

Ранее был опубликован список из 77 футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную The Best от ФИФА по итогам сезона.

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