Адетокунбо подпишет с «Милуоки» новый контракт

Яннис Адетокунбо достиг соглашения с «Милуоки» о подписании нового контракта. Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо договорился с боссами клуба о подписании нового контракта, сообщает обозреватель Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.