Адетокунбо подпишет с «Милуоки» новый контракт

Яннис Адетокунбо достиг соглашения с «Милуоки» о подписании нового контракта. Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо договорился с боссами клуба о подписании нового контракта, сообщает обозреватель Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.
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