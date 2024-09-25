Опубликован XXV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

24 сентября 2024 года на площадке Цифрового Делового Пространства состоялась пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», который в 25-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии