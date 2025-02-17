В чем польза мяты: нутрициолог рассказала о главных целебных свойствах

Вот уже несколько тысяч лет мяту продолжают добавлять в пищу и напитки по всему миру. Но если в древности люди могли лишь предполагать возможное воздействие мяты на организм, то сейчас врачи точно знают, какую пользу это растение оказывает на тело человека.