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Авангард и соцреализм. Картины каких известных художников продают за миллионы в Барнауле

Авангард и соцреализм. Картины каких известных художников продают за миллионы в Барнауле

Например, полотно «Леля в Малаховке» Натана Альтмана продают за шесть миллионов. Одна из самых известных работ этого кубиста, модерниста и авангардиста, чьи картины хранятся в Третьяковской галерее — потрет Анны Ахматовой, выполненный в 1914 году.

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