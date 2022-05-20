Авангард и соцреализм. Картины каких известных художников продают за миллионы в Барнауле

Например, полотно «Леля в Малаховке» Натана Альтмана продают за шесть миллионов. Одна из самых известных работ этого кубиста, модерниста и авангардиста, чьи картины хранятся в Третьяковской галерее — потрет Анны Ахматовой, выполненный в 1914 году.