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Мостовой о тренерстве: «Атмосфера будет хорошая, результат не гарантирую! Я всегда говорил: играют футболисты, а не те люди, кто на бровке. Сегодня ты плюнул в девятку, а завтра 5 раз мимо мяча дал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о своих тренерских способностях.

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