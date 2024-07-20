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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коротышкин о соревнованиях в Сене: «Нашего Роспотребнадзора на них нет. Уверен, что загрязнения достаточно велики»

В Сене пройдут турниры по триатлону и плаванию на открытой воде во время Парижа-2024. «Нашего Роспотребнадзора на них нет… Естественно, перед любым стартом делается забор воды, делаются тесты на предмет какой-либо заразы в воде.

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