Будет отремонтирован подъезд к Смоленску от трассы М-1

Стоимость ремонта участка подъездной дороги к Смоленску превысила 165 миллионов В Смоленской области запланирован ремонт дороги А-132 - подъездного участка от федеральной трассы М-1 «Беларусь» к столице субъекта.
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