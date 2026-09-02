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Царьград

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Думали, что свои: Десантники ВС России вычислили боевиков ВСУ по русской речи

Думали, что свои: Десантники ВС России вычислили боевиков ВСУ по русской речи

Противник был уверен, что разговаривает со своими товарищами, хоть и на русском языке.Группа военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС России обнаружила и ликвидировала скопление украинских бойцов, опознав их по русской речи.

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