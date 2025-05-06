Прибыль Raiffeisen Bank в России выросла на 30,3% в 2025

Прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) от операций в России в первом квартале 2025 года выросла на 30,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, составив 425 млн евро, как сообщается в отчетности группы.
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